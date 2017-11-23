Ресурс исчерпан: в России назвали «допинговую атаку» признаком слабости США

Дневной выпуск программы «Время покажет» на Первом канале был посвящен информационной атаке, которой Запад подвергает «неугодные» страны, будь это Северная Корея или Россия. В частности, ведущие и участники программы обсудили беспрецедентное давление, которое оказывают на нашу страну в связи с так называемым допинговым скандалом, который может повлечь за собой отстранение России от зимней Олимпиады.

Сегодня предпринимается активная попытка отнять у нас спортивные победы, отметил ведущий Артем Шейнин, который напомнил, что со вчерашнего дня Россия формально уже не лидирует по количеству наград на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Напомним, накануне стало известно, что члены сборной России по скелетону Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, выступавшие на Олимпиаде-2014, решением Международного олимпийского комитета (МОК) были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Их медали аннулированы, и, хотя в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014 Россия сохранила первое место (по числу золотых медалей), но по общему количеству наград вперед вышла Норвегия.

«Эту победу у нас украли, забрав медали у наших спортсменов, и теперь Норвегия вышла на первое место по числу наград, — отметил Шейнин. — Как бороться с этими ударами в спину?»

«Американцы довлеют в международных гуманитарных и спортивных организациях и используют это как политический рычаг, — отметил политолог Леонид Крутаков. — Это плохо, потому что они убивают и спорт, и гражданское общество, которое активно политизируется. А хорошая новость состоит в том, что у США, видимо, не хватает политических рычагов для воздействия на Россию, а значит, ресурс, к которому прибегает Запад в борьбе с нами, исчерпан».

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание участников программы и телезрителей на то, что международные антидопинговые организации, фактически полностью контролируемые Соединенными Штатами, легко закрывают глаза на применение различных запрещенных веществ американскими спортсменами, в частности, об этом говорит расследование относительно знаменитых теннисисток — сестер Уильямс.

«До утечки медицинской информации про сестер Уильямс, хотя все знали, что они что-то принимают, я думал, что это чудеса какие-то — они принимают, а их не ловят, — отметил Корнилов. — А, оказывается, все гораздо проще. Вот Шарапову поймали на мельдонии, который не является допингом — это доказано. А американцам все «можно» — в этом, собственно, секрет их успеха».

По словам политолога, это знак того, что под прицелом не столько наши спортсмены, сколько государство — Российская Федерация.

«Просто есть Россия, — отметил Корнилов, — и против России ведется война на всех фронтах — война пропагандистская, информационная, идеологическая, и т.д.».

«Помните, в 1980 году нашу московскую Олимпиаду пытались бойкотировать из-за Афганистана? — напомнил сенатор Сергей Рыбаков — Так что это все уже давно не про спорт. Это политика. Олимпийский принцип был в том, что спорт — вне политики. Сейчас этот олимпийский принцип нарушен».

По словам сенатора, в этой ситуации Россия должна действовать, как в советское время — без оглядки на Запад.

«Мы живем в иллюзии, что холодная война закончилась — но она не закончилась. Она разгорелась с новой силой», — отметил Рыбаков.

Телезрители активно поддержали спикеров в их возмущении политикой двойных стандартов по отношению к России и к российским спортсменам. Вот записи из Twitter программы:

— Нужно ответить очень жестко.

— Наши спортсмены — очень серьезные соперники. Легче убрать нас с Олимпиады, чем с нами бороться.

— Нужно свою олимпиаду проводить.