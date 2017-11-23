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Украина
Украинская миллионерша предложила «отрезать» Донбасс и отдать России
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    Украинская миллионерша предложила «отрезать» Донбасс и отдать России

    15:02  23 Ноября 2017
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    Украинская миллионерша предложила «отрезать» Донбасс и отдать России

    Лос-Анджелес, 23 ноября. Прославившаяся покупкой дома Ким Кардашьян за 18 млн долларов украинская миллионерша Марина Гринь заявила, что Украине следовало бы «отрезать и отдать» Донбасс России ради хороших отношений с восточным соседом. Молодая миллионерша заявила, что она всегда выступает за переговоры — а другие страны мира даже не заметили бы, что у Украины нет Донбасса, как не замечали раньше и саму Украину.

    Гринь рассказала, как она ощутила перемены в атмосфере на Украине, приехав летом 2014 года.

    «У меня несколько месяцев было таких критических-критических. Я вернулась в Киев, ходила в Верховную раду, ходила как попрошайка там к знакомым, а они такие: «Ты уехала давно, мы тебя не знаем». Это было лето 2014 года, — рассказала миллионерша. — Люди поменялись, агрессивные стали такие. Конечно, все кто по-русски разговаривали, начали со мной резко по-украински. Чувствуется, кто-то патриотом стал, кто-то стал ненавидеть Россию непонятно за что».

    Украинская миллионерша предложила «отрезать» Донбасс и отдать России

    «Очень обидно, что все это происходит», отмечает Гринь, которая, как укроамериканка, конфликт в Донбассе и претензии Украины к России из-за Крыма не считает даже большой проблемой — в США, заявила экс-украинка, все равно считают, что «Украина всегда под контролем России»: «Американцы говорят «это часть России», то есть даже не знают, что это отдельная страна, но сейчас уже знают».

    «Я всегда за то, чтобы договариваться, всегда за «давайте сядем за стол и поговорим, — заявила миллионерша. — Ну, мистер Раша, чего вы хотите от Украины, давайте, может, возьмем, отрежем и отдадим вам, что вы хотите?»

    Автор: Валентин Меликов
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