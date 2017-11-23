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Россия
ВКС РФ на Камчатке уничтожили в стратосфере самолет «противника»
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    ВКС РФ на Камчатке уничтожили в стратосфере самолет «противника»

    14:38  23 Ноября 2017
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    ВКС РФ на Камчатке уничтожили в стратосфере самолет «противника»

    Петропавловск-Камчатский, 23 ноября. В ходе плановой проверки летчики-истребители на Камчатке выполнили перехват условного воздушного нарушителя границ РФ в стратосфере.

    Для уравновешивания сил роли нарушителя и перехватчика играли самолеты МиГ-31, отмечается в сообщении военного ведомства России. Один из МиГов на сверхзвуковой скорости на высоте порядка 20 тысяч метров имитировал нарушение воздушных границ Российской Федерации.

    По тревоге на перехват с оперативного аэродрома была поднята пара дежурных истребителей МиГ-31, которая провела поиск в заданном квадрате. После обнаружения и идентификации условного противника пилоты выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух». В ходе тренировки летчики провели воздушные дуэли и совершили заход на посадку в ночное время суток, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

    ВКС РФ на Камчатке уничтожили в стратосфере самолет «противника»

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #перехват #камчатка #миг-31
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