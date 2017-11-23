«Миротворец» включил сына Высоцкого в базу данных «врагов Украины»

Киев, 23 ноября. Российского кинорежиссера и сценариста Никиту Высоцкого, сына Владимира Высоцкого, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», известного своими скандальными публикациями, за посещение Крыма.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице «Миротворца» в Facebook. Согласно посту, Никиту Высоцкого обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины» с целью «проникновения» в Крым.

Украинский сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями. Он регулярно разглашает личные данные журналистов и ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, называя их «изменниками родины».

Весной 2016 года на сайте появились контактные данные иностранных сотрудников СМИ, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР, после чего некоторые журналисты стали получать угрозы в свою адрес.

Кроме того, «Миротворец» ведет свою базу данных, в которую регулярно включает тех, кого считает врагами Украины. Никита Высоцкий стал далеко не первым российским деятелем культуры, попавшим в этот список.

Ранее «Миротворец» призвал украинцев покупать кондитерские изделия Roshen, чтобы «убить российского врага».