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Путин: Россия планирует увеличить объем продаваемого зерна на рынок Судана
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    Путин: Россия планирует увеличить объем продаваемого зерна на рынок Судана

    15:02  23 Ноября 2017
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    Путин: Россия планирует увеличить объем продаваемого зерна на рынок Судана

    Сочи, 23 ноября. Российская сторона рассчитывает в 2017 году увеличить объемы поставок зерна Судану до одного миллиона тонн. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретится с главой Судана Омаром аль-Баширом.

    Российский лидер напомнил о том, что Хартум является крупным торговым партнером Москвы.

    «Судан является крупным покупателем нашего зерна. В этом году мы намерены увеличить объем продаваемого зерна на ваш рынок до миллиона тонн», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что урожай зерновых на территории России в 2017 году составит около 130 миллионов тонн.

    Непосредственно министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о том, что российские производители постепенно вытесняют американских фермеров с мировых рынков зерна.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #судан
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