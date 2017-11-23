Путин: Россия планирует увеличить объем продаваемого зерна на рынок Судана

Сочи, 23 ноября. Российская сторона рассчитывает в 2017 году увеличить объемы поставок зерна Судану до одного миллиона тонн. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретится с главой Судана Омаром аль-Баширом.

Российский лидер напомнил о том, что Хартум является крупным торговым партнером Москвы.

«Судан является крупным покупателем нашего зерна. В этом году мы намерены увеличить объем продаваемого зерна на ваш рынок до миллиона тонн», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

Напомним, ранее стало известно о том, что урожай зерновых на территории России в 2017 году составит около 130 миллионов тонн.

Непосредственно министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о том, что российские производители постепенно вытесняют американских фермеров с мировых рынков зерна.