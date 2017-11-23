В Раде предложили создать черные списки белорусов

Киев, 23 ноября. На Украине активно развивается скандал из-за «шпионского конфликта» с Белоруссией.

По информации украинского издания «Апостроф», депутат Верховной рады Светлана Залищук выступила с предложением создать черные списки для белорусов. По ее словам, «нельзя закрывать глаза на то, что белорусский КГБ похищает людей».

Во всем происходящем украинский депутат винит РФ. По ее словам, белорусские силовики «сотрудничают с представителями ФСБ». Залищук подчеркнула необходимость «жестко поставить вопрос» перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По ее словам, украинцев нужно отговорить от посещения Белоруссии, поскольку «Белоруссия опасна для Украины». Кроме того, в качестве «метода возмездия» Залищук предложила составить черные списки белорусов, которым запретят въезд на Украину. Однако конкретных имен и фамилий депутат называть не стала.

Она также считает, что Украине следует ввести экономические санкции против Белоруссии и поддержать ЕС в санкционном вопросе.

Напомним, что 20 ноября белорусское КГБ подтвердило задержание Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Минск объявил представителя посольства Украины Игоря Скворцова персоной нон грата.

В качестве ответной меры Киев выслал из страны сотрудника белорусского посольства. Украинская сторона отрицает обвинения в шпионаже в сторону Шаройко.