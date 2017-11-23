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Спецпредставитель ООН по Сирии приедет в Россию 24 ноября
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    Спецпредставитель ООН по Сирии приедет в Россию 24 ноября

    14:29  23 Ноября 2017  /обновлено: 14:50  23 Ноября 2017
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    Спецпредставитель ООН по Сирии приедет в Россию 24 ноября

    Москва, 23 ноября. Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в Москву в пятницу и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководством Минобороны РФ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

    «Завтра де Мистура приезжает. Ожидаются его встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также в Минобороны», — рассказал журналистам Гатилов.

    По его словам, главной темой обсуждения станет подготовка к восьмому раунду переговоров по Сирии в Женеве, которые начинаются 28 ноября, и к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи, который состоится 2-4 Сочи. Кроме того, на встрече будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования.

    Де Мистура приедет в Россию из Эр-Рияда, где он участвовал в открытии форума оппозиции Сирии.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #де мистура #гатилов
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