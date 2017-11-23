Спецпредставитель ООН по Сирии приедет в Россию 24 ноября

Москва, 23 ноября. Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в Москву в пятницу и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководством Минобороны РФ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

«Завтра де Мистура приезжает. Ожидаются его встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также в Минобороны», — рассказал журналистам Гатилов.

По его словам, главной темой обсуждения станет подготовка к восьмому раунду переговоров по Сирии в Женеве, которые начинаются 28 ноября, и к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи, который состоится 2-4 Сочи. Кроме того, на встрече будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования.

Де Мистура приедет в Россию из Эр-Рияда, где он участвовал в открытии форума оппозиции Сирии.