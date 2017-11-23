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Красноярский театр бесплатно покажет оперу «Трубадур» в память о Хворостовском
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    Красноярский театр бесплатно покажет оперу «Трубадур» в память о Хворостовском

    14:21  23 Ноября 2017
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    Красноярский театр бесплатно покажет оперу «Трубадур» в память о Хворостовском

    Красноярск, 23 ноября. Красноярский государственный театр 26 ноября устроит бесплатный показ оперы «Трубадур» в память о певце Дмитрии Хворостовском, который на днях скончался от онкологического заболевания.

    «Красноярский театр оперы и балета почтит память земляка и коллеги, который начинал свой творческий путь в нашем театре — народного артиста России Дмитрия Хворостовского. В этом спектакле выдающийся певец неоднократно блистал на лучших мировых оперных сценах», — говорится в сообщении театра.

    Красноярский театр бесплатно покажет оперу «Трубадур» в память о Хворостовском

    Кроме того, 1 декабря состоится спектакль «Пиковая дама» на музыку Петра Чайковского, который также будет посвящен Хворостовскому.

    Накануне семья Хворостовского опубликовала сообщение о смерти артиста, который последние два года боролся с раком мозга. Президент России Владимир Путины выразил соболезнования в связи с преждевременным уходом оперного певца. Слова скорби также произнес спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает портал «Дни.ру».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #красноярск #хворостовский #театр #опера
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