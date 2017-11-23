Четвертый корабль с углем из США приплыл в Одессу

Киев, 23 ноября. Четвертый балкер из США приплыл в Одесскую область с углем для украинской государственной компании «Центрэнерго». В пресс-службе порта «Южный» уточнили, что на борту судна OCEAN DALIAN находится 73 тыс. тонн антрацита.

В порту также уточнили, что с начала года «Южный» принял 14 судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий, общий объем превысил 900 тысяч тонн. Четвертый балкер не станет последним, до конца 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько кораблей.

На сегодняшний день, вместе с четвертой партией объем поставок угля из США для "Центрэнерго" составил 275 тысяч тонн. Несколько американских балкеров привезли антрацит и для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.

Напомним, Киев не имеет доступа к большинству шахт из-за конфликта в Донбассе, самые прибыльные из которых расположены на территориях, неподконтрольных украинским властям.

В связи с этим Украина импортирует уголь из США и ЮАР.