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Украина
Четвертый корабль с углем из США приплыл в Одессу
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    Четвертый корабль с углем из США приплыл в Одессу

    14:31  23 Ноября 2017
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    Четвертый корабль с углем из США приплыл в Одессу

    Киев, 23 ноября. Четвертый балкер из США приплыл в Одесскую область с углем для украинской государственной компании «Центрэнерго». В пресс-службе порта «Южный» уточнили, что на борту судна OCEAN DALIAN находится 73 тыс. тонн антрацита. 

    В порту также уточнили, что с начала года «Южный» принял 14 судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий, общий объем превысил 900 тысяч тонн. Четвертый балкер не станет последним,  до конца 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько кораблей.

    На сегодняшний день, вместе с четвертой партией объем поставок угля из США для "Центрэнерго" составил 275 тысяч тонн. Несколько американских балкеров привезли антрацит и для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.

    Напомним, Киев не имеет доступа к большинству шахт из-за конфликта в Донбассе, самые прибыльные из которых расположены на территориях, неподконтрольных украинским властям. 

    В связи с этим Украина импортирует уголь из США и ЮАР.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #уголь #балкер
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