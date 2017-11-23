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МАК назвал предварительную причину крушения самолета в Хабаровском крае
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    МАК назвал предварительную причину крушения самолета в Хабаровском крае

    14:19  23 Ноября 2017
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    МАК назвал предварительную причину крушения самолета в Хабаровском крае

    Москва, 23 ноября. Сбой в работе двигателя мог стать причиной крушения самолета L-410 в Хабаровском крае, сообщила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

    Специалисты предполагают, что на высоте 150 метров при заходе самолета на посадку произошел сбой правой силовой установки, из-за чего L-410 затормозил и сильно накренился вправо. Пилоты пытались выровнять судно, но им так и не удалось это сделать. Самолет врезался в землю.

    Уточняется, что при этом левый двигатель судна работал исправно. Выключение моторов также не было зафиксировано. В настоящее время комиссия продолжает выявлять обстоятельства авиакатастрофы, сообщает ТАСС. 

    Напомним, 15 ноября самолет L-410, следовавший из Хабаровска в поселок Нелькан, потерпел крушение. На борту находилось семь человек. Выжить удалось только трехлетней девочке, которую, закрыв ребенка своим телом, спасла сопровождающая педагог.

    Как писало URA.RU, девочка была госпитализирована. Медики зафиксировали у нее перелом голеностопа, а также подозрение на черепно-мозговую травму.

    Автор: Алексей Громов
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    #авиакатастрофа #хабаровск #l-410
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