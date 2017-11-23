МАК назвал предварительную причину крушения самолета в Хабаровском крае

Москва, 23 ноября. Сбой в работе двигателя мог стать причиной крушения самолета L-410 в Хабаровском крае, сообщила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты предполагают, что на высоте 150 метров при заходе самолета на посадку произошел сбой правой силовой установки, из-за чего L-410 затормозил и сильно накренился вправо. Пилоты пытались выровнять судно, но им так и не удалось это сделать. Самолет врезался в землю.

Уточняется, что при этом левый двигатель судна работал исправно. Выключение моторов также не было зафиксировано. В настоящее время комиссия продолжает выявлять обстоятельства авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Напомним, 15 ноября самолет L-410, следовавший из Хабаровска в поселок Нелькан, потерпел крушение. На борту находилось семь человек. Выжить удалось только трехлетней девочке, которую, закрыв ребенка своим телом, спасла сопровождающая педагог.

Как писало URA.RU, девочка была госпитализирована. Медики зафиксировали у нее перелом голеностопа, а также подозрение на черепно-мозговую травму.