«Русские всегда имеют преимущество»: в НАТО рассказали, чему их научил «Запад-2017»

Минувшие военные учения «Запад-2017», которые совместно проводятся Россией и Белоруссией каждые два года, стали предметом пристального внимания со стороны многих западных экспертов. Наблюдатели из НАТО, а особенно из стран Балтии и Польши, обозначили проблемные сферы, которые по-прежнему обсуждаются.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Lessons from Zapad — jamming, NATO and the future of Belarus (Уроки, которые НАТО извлекла из учений «Запад»), опубликованной порталом Defense News.

Так, глава военной разведки Эстонии Каупо Росин выделил несколько ключевых моментов, которые его страна должна будет принять во внимание. Первый — применение Россией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Меня поразило количество радиоэлектронных помех — это был беспрецедентный уровень. Они создавались на разных направлениях, в сухопутных войсках и воздушно-космических силах. Это определенно удивило нас», — сказал Росин.

Глава военной разведки считает, что НАТО следует задуматься о других средствах нарушения связи и массовых коммуникаций России, помимо создания помех.

«Среди них, вероятно, будут некоторые элементы кибервойны, но мы вынуждены использовать их», — отметил он.

Тот факт, что Россия так легко создает радиопомехи, говорит о том, что она обладает передовыми возможностями, которые могут быть использованы против войск Североатлантического альянса во время возможного конфликта. И хотя это может и не быть большой проблемой для эстонской армии, это осложнит способности альянса координировать свои действия.

«Будучи небольшой страной, мы все еще можем управлять войсками с помощью бумажной карты. Мы всегда это делали. Так что для нас, я думаю, это не такая уж и большая проблема. Но это будет проблемой для войск других стран, которые работают далеко от дома, и, вероятно, для высших эшелонов», — продолжает Росин.

Второй урок — скорость перемещения войск НАТО. Если бы Россия решила начать движение в сторону Прибалтики через Беларусь, смог бы альянс развернуть войска достаточно быстро?

«Это давний вопрос. Русские всегда имеют преимущество в плане времени, пространства и войск», — отметил представитель Эстонии.

При этом он добавил, что основной задачей НАТО в 2018 году будет поиск законных путей для более быстрого перемещения войск альянса через границы государств Восточной Европы. В то время как Эстония добилась того, чтобы ее союзники могли быть развернуты в течение 24 часов, другим государствам требуется больше времени.

«Быстрая транспортировка по морю, воздуху и по земле очень и очень важна. Конечно, чем больше войск мы имеем в мирное время, тем меньше нам придется перевозить при военном положении», — сказал он.

Третьим уроком является роль и значение Белоруссии, на территории которой проводилась официальная часть маневров «Запад-2017». Росин подчеркивает, что для Москвы жизненно важно держать Белоруссию в «военно-политическом тонусе». При этом давний эксперт Пентагона по вопросам Европы Джим Таунсенд отмечает, что самое главное — помнить: «Запад» — это важные военные учения, но не более того.