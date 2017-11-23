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Депутат о смерти пациента в больнице Смоленска: «Человеку надо помогать, несмотря на его наколки»
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    Депутат о смерти пациента в больнице Смоленска: «Человеку надо помогать, несмотря на его наколки»

    15:02  23 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы о смерти пациента в больнице Смоленска: «Человеку надо помогать независимо от его наколок»

    Академик РАМН Николай Герасименко, являющийся членом комитета Госдумы РФ по охране здоровья, в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал инцидент в смоленской больнице, в результате которого погиб человек.

    Трагедия произошла еще в июне этого года, но получила широкую огласку только сейчас, и то благодаря тому, что записи с камер видеонаблюдения, установленных в больнице скорой помощи Смоленска, попали к журналистам. Как сообщает «Газета.ru», сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пациента в больничном коридоре сразу по двум статьям: халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, и оставление в опасности.

    Депутат Николай Герасименко является инициатором возбуждения этого уголовного дела. Будучи хирургом, он объяснил, как должны были действовать в приемном покое смоленской больницы.

    «Мужчина получил удар по голове кастетом в ресторане, где праздновали день рождения. Была черепно-мозговая травма. Вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу, специализирующуюся на неотложных состояниях. Там должны были быть нейрохирург, травматолог, кардиолог и так далее. Но человек находился в приемном покое четыре часа, потом вышел в коридор и, когда уже потерял сознание, его увезли. Девять дней он лежал без сознания. Это клиника тяжелой субдуральной гематомы головного мозга, которую нужно было срочно оперировать. Пациент вполне мог остаться жив. Но здесь череда грубейших ошибок. Когда мужчину привезли, ему надо было делать томографию либо спинномозговую пункцию, срочно оперировать», — рассказал парламентарий.    

    Случай в смоленской больнице академик РАМН назвал «вопиющим».

    «Если человек пьяный, в наколках, какая разница, ему нужно оказывать помощь независимо от всего. Он — человек», — подчеркнул Николай Герасименко.

    Автор: Елизавета Садкова
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    #больница #смоленск #николай герасименко
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