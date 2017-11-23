Россия не будет заигрывать с Европой и США в Сирии — Сатановский

Официальные власти Сирии поприветствовали совместное заявление России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи, об этом сообщает издание SANA, подконтрольное официальному Дамаску.

«Правительство страны приветствует заключительное заявление [по результатам] трехсторонней встречи в Сочи», — говорится в сообщении агентства.

Основатель и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока», ведущий известной программы «От двух до пяти» Евгений Сатановский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул эффективность действий российской стороны в разрешении конфликта в Сирии, а также в борьбе с ИГ1 (запрещено в РФ). Кроме того, Сатановский отметил дипломатический вес России.

«Сначала Россия усадила две страны за стол переговоров в Астане. Затем мы видим саммит в Сочи. Иран и Турция, если рассматривать ситуацию в Сирии, даже рядом не могли сидеть, они поддерживали противостоящие стороны. И, тем не менее, нам удалось привести в переговорный лагерь турок, несмотря на все события, которые были между РФ и Турцией, несмотря на то, что Турция член НАТО, а также Иран. Кроме боевиков, которые поддерживаются Саудовской Аравией с целью свержения Башара Асада и продолжения войны, а это ведь «Аль-Каида»1 (организация запрещена в РФ)», — говорит Сатановский.

«Все, кто готов говорить, будучи из Сирии, могут это делать. Мы дали эту возможность. Это, безусловно, абсолютно уникальная ситуация, предсказать которую было совершенно невозможно. Понятно, что за рамками переговоров, процессов, восстанавливающих Сирию, оказались американцы да и европейцы, которые ничего позитивного в ситуацию не вносили и внести не могут. Полгода Джон Керри и Сергей Лавров разговаривали, на это время остановили штурм Алеппо. Результатом этих событий стали колоссальные жертвы. А результат переговоров был нулевой. Договор «Лавров-Керри», как выяснилось, американцы не могут выполнить, просто потому, что у них нет механизма влияния на террористов. А зачем тогда было договариваться и останавливать штурм Алеппо?» — продолжает знаменитый ведущий.

Сатановский добавил, что Россия сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии и укрепить действующую политическую систему.

«Тот факт, что Владимир Путин созвонился с королем Иордании, с саудовцами, с катарским монархом, американским президентом, египетским президентом, говорит о чрезвычайно высоком представительстве российской дипломатии. Давайте говорить, что Европа в этой ситуации никто, и звать ее никак. Заигрывать с бывшими великими державами, только исходя из того, что они хотели бы спекулировать на всем, что делают не они, пытаясь это испортить, мы не будем. Нужно отметить отсутствие за столом переговоров американцев, которые сделали все, чтобы их проигнорировали, за исключением телефонного звонка. Это говорит о том, что настала пора заниматься серьезными вопросами без Соединенных Штатов и без европейцев», — продолжает Евгений Сатановский.

По словам Сатановского, США и Европа являются неконструктивными соседями, поэтому приглашать их за стол переговоров не было необходимости.

Также эксперт отметил, что американцы не оставят попыток свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада.

«Им всегда было плевать на легитимность. Честный киллер всегда выполняет свою работу. Что, саудовцы сняли заказ уничтожение режима Асада? Или это сделали катарцы? Нет. Пока крупнейшие региональные партнеры США, от которых американцы получают большие деньги, будут эти деньги тратить на свои причудливые спекуляции, до той поры американцы будут исправно следовать их пожеланиям», — заключил Сатановский.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)