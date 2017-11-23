Сирия, 23 ноября. Армия САР готовит наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры»*** на юге провинции Алеппо. САА завершила операцию по взятию города Эль-Крайя, спланированную при участии военных советников РФ. ВС Ирака зачищают последний анклав ИГИЛ1 в стране, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с подразделениями САА завершают зачистку территорий на западном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте; ведут разведку с помощью беспилотников к востоку от Дамаска; готовят кампанию против «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо; заняли город Эль-Крайя в Дейр-эз-Зоре в ходе спланированной с военными советниками РФ спецоперации.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло несколько деревень в районе к северу от Евфрата недалеко от границы с САР в результате наступления армии Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась обстрелам армии САР в Даръа и на севере провинции Хама.

Провинция Дамаск

Как сообщает оппозиционный новостной канал в соцсети Twitter (@aejkhalil2), в небе над Восточной Гутой был зафиксирован беспилотник Сирийской арабской армии (САА), который собирал разведданные в районе анклава антиправительственных вооруженных группировок. Ранее также сообщалось о том, что войска САР развернули в регионе новые ракетоносители. Территории к востоку от Дамаска входят в одну из зон деэскалации, о создании которых договорились страны гаранты Россия, Турция и Иран, однако в Гуте также действуют террористы «Джебхат Фатх аш-Шам», которые в последнее время заметно усилили обстрелы окраин столицы. Так, по данным Al Manar News, за прошедшую неделю исламистами были убиты 33 человека, еще больше 150 получили ранения.

Сирийские ВВС в ходе операции против «Ан-Нусры» и ее союзников, которые продолжают сопротивление, нанесли серию ударов по опорным пунктам боевиков в окрестностях оккупированных городов Дума и Хараста. Об этом сообщил портал Damascus Now. Сведения о нанесенном террористам уроне пока устанавливаются.

Провинция Алеппо

По информации Al Masdar News, командование правительственных войск САР стягивает силы на юг провинции Алеппо с целью затем выдвинуть их в наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» в этом регионе и дальше — в соседнем Идлибе. В настоящий момент резервы и ресурсы сирийской армии концентрируются на юго-западе от города Ханассер. Предполагается, что первой целью САА станет оккупированный террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» населенный пункт Аль-Рашадия и окружающие его стратегические высоты. Таким образом, данная операция существенно дополнит усилия частей армии САР и ВКС РФ на северо-востоке Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Союзные силы сирийской армии и ВКС РФ продолжают развивать наступление на позиции «Исламского государства»1 на западном побережье Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщили представители Министерства обороны России, операция на этом направлении будет вскоре полностью завершена. В течение последних суток подразделения САА под руководством бригадного генерала Сухейля Аль-Хассана завершили штурм города Эль-Крайя, который был спланирован при участии российских военных советников. В настоящий момент сирийские военные и боевые самолеты РФ ведут преследование последних отрядов ИГИЛ в долине реки Евфрат. Ранее также были освобождены обширные районы на западном берегу, в том числе стратегически значимые населенные пункты Дабьян, Гарайба и Сабейхан, расположенные чуть южнее Эль-Крайи.

Провинция Даръа

Подразделения правительственной армии САР нанесли серию ударов по опорным пунктам боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад в административном центре региона, передает новостное агентство SMART News. Столица провинции ранее была наполовину захвачена отрядами Сирийской свободной армии (ССА)** и «Джебхат Фатх аш-Шам», однако сейчас здесь действует режим тишины, установленный в соответствии с соглашением о формировании зоны деэскалации на юге Сирии. Впрочем, на террористов «Ан-Нусры» перемирие не распространяется, из-за чего в городе и регионе время от времени вспыхивают новые вооруженные стычки между САА и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

Оппозиционный канал Syrian Revolution News Network (SRNN) и другие ресурсы радикалов в Telegram сообщают о новой серии ударов, нанесенных по их позициям на севере региона, со стороны правительственных войск САР. Обстрелам подверглись опорные пункты «Тахрир аш-Шам» вблизи поселений Аль-Латамина и Мустариха. Данных о потерях в рядах террористов источники не сообщают. Подразделения САА развивают преимущество в боях с «Нусрой» на этом направлении при помощи российской авиационной группировки. За последние недели от боевиков был освобожден ряд ключевых населенных пунктов, а линия разграничения с ними сдвинулась заметно ближе к границе с провинцией Идлиб.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный Twitter-канал (@BREAKING_PTV) передает, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели военные учения в районе оккупированных ими Голанских высот у юго-западной границы Сирии. Таким образом, предполагается, что ситуация в этом районе в ближайшее время может вновь обостриться. В последнее время местные источники регулярно сообщали об активизации деятельности израильских спецслужб в подконтрольных боевикам районах провинции Эль-Кунейтра. Предполагается, что Тель-Авив с помощью подконтрольных ему сирийских вооруженных группировок намерен сформировать более обширную буферную зону вокруг Голанских высот. С этой целью Израиль намерен захватить город Хадер и тем самым объединить анклавы поддерживаемых им боевиков.

Ирак

Иракские правительственные силы и союзные им шиитские отряды ополченцев в рамках операции по уничтожению последних бандгрупп «Исламского государства» в стране сконцентрировали усилия на районе плато Аль-Джазира, где по-прежнему укрывается большое количество боевиков, в том числе высокопоставленные главари террористического формирования. В ходе серии массированных атак, которые велись сразу с нескольких направлений в сторону сирийской границы, было освобождено несколько деревень, в том числе Аль-Малиха, Умм Аль-Урук и Кухель. Об этом сообщил иракский Twitter-канал (@teamsmediawar).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)