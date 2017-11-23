ДНР: 15 человек дезертировали из подразделений ВСУ в Донбассе за неделю

Донецк, 23 ноября. В Донбассе из украинских подразделений на южном участке фронта за неделю дезертировали 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой за заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, отсутствие 15 военнослужащих из 70 человек было выявлено начальником штаба первого механизированного батальона 28 отдельной механизированной бригады.

Как отметил Басурин, практически из подразделений батальона дезертировал целый механизированный взвод. В первые дни отсутствия военнослужащих командиру пришлось скрывать от вышестоящего командования факт их исчезновения.

Для закрытия «брешей» в обороне было решено срочно выделить военнослужащих из состава роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады в район населенного пункта Свободное, заключил замком.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донбассе из-за неосторожного обращения с техникой и боеприпасами погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения.