Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Супруга Этуша опровергла слухи о его смерти
Новороссия
ДНР: 15 человек дезертировали из подразделений ВСУ в Донбассе за неделю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: 15 человек дезертировали из подразделений ВСУ в Донбассе за неделю

    14:08  23 Ноября 2017
    205

    ДНР: 15 человек дезертировали из подразделений ВСУ в Донбассе за неделю

    Донецк, 23 ноября. В Донбассе из украинских подразделений на южном участке фронта за неделю дезертировали 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой за заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

    По его словам, отсутствие 15 военнослужащих из 70 человек было выявлено начальником штаба первого механизированного батальона 28 отдельной механизированной бригады. 

    Как отметил Басурин, практически из подразделений батальона дезертировал целый механизированный взвод. В первые дни отсутствия военнослужащих командиру пришлось скрывать от вышестоящего командования факт их исчезновения.

    Для закрытия «брешей» в обороне было решено срочно выделить военнослужащих из состава роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады в район населенного пункта Свободное, заключил замком.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Донбассе из-за неосторожного обращения с техникой и боеприпасами погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть