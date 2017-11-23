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Чубайса допросят по делу экс-главы Роснано Меламеда
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    Чубайса допросят по делу экс-главы Роснано Меламеда

    13:58  23 Ноября 2017
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    Чубайса допросят по делу экс-главы Роснано Меламеда

    Москва, 23 ноября. Черемушкинский суд Москвы вызвал на допрос по делу экс-главы Роснано Леонида Меламеда нынешнего председателя правления компании Анатолия Чубайса.

    Заседание суда, на котором Чубайс должен присутствовать в качестве свидетеля, пройдет в пятницу, 24 ноября, сообщила представитель суда ТАСС.

    Напомним, Меламед обвиняется в растрате 220 миллионов рублей. Рассмотрение уголовного дела в Черемушкинском суде началось 30 мая 2017 года. Леонид Меламед и бывший финансовый директор компании Святослав Понуров, также проходящий по делу, вину не признают. Также фигурантом дела является скрывшийся и объявленный в розыск экс-заместитель генерального директора Роснано Андрей Малышев.

    Напомним, в конце мая стало известно о том, что бывший глава Роснано Леонид Меламед отправлен под домашний арест.

    Автор: Алексей Громов
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    #чубайс #роснано #меламед
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