Посольство РФ попросило Time не завидовать успехам Путина в Сирии

Лондон, 23 ноября. Российское посольство в Лондоне призвало британское издание Time перестать завидовать успеху ВКС РФ в Сирии. Об этом дипломаты заявили, комментируя недавнюю статью Time «Путин приписывает себе победу над ИГ»1.

«Откуда столько зависти, Time? Британия могла бы присоединиться к России на правильной стороне истории», — пишет посольство в Twitter.

Ранее газета Time сообщила о «тайной встрече» Путина с президентом САР Башаром Асадом в Сочи, во время которой сирийскому лидеру представили генералов, «сыгравших ключевую роль в спасении» арабской республики.

Встреча Путина и Асада действительно состоялась в понедельник в Сочи, однако она носила официальный характер и широко освещалась в СМИ. Политики обсудили борьбу с терроризмом и шаги по политическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии.



Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

Why so jealous, @thetimes? Britain could join Russia on the right side of history. pic.twitter.com/i1zMgP2jN9 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 22, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.