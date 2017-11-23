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Политика
Посольство РФ попросило Time не завидовать успехам Путина в Сирии
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    Посольство РФ попросило Time не завидовать успехам Путина в Сирии

    15:04  23 Ноября 2017
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    Посольство РФ попросило Time не завидовать успехам Путина в Сирии

    Лондон, 23 ноября. Российское посольство в Лондоне призвало британское издание Time перестать завидовать успеху ВКС РФ в Сирии. Об этом дипломаты заявили, комментируя недавнюю статью Time «Путин приписывает себе победу над ИГ»1.

    «Откуда столько зависти, Time? Британия могла бы присоединиться к России на правильной стороне истории», — пишет посольство в Twitter.

    Ранее газета Time сообщила о «тайной встрече» Путина с президентом САР Башаром Асадом в Сочи, во время которой сирийскому лидеру представили генералов, «сыгравших ключевую роль в спасении» арабской республики.

    Посольство РФ попросило Time не завидовать успехам Путина в Сирии

    Встреча Путина и Асада действительно состоялась в понедельник в Сочи, однако она носила официальный характер и широко освещалась в СМИ. Политики обсудили борьбу с терроризмом и шаги по политическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #сирия #иг #асад #time
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