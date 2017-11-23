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Члены запрещенного в РФ меджлиса задержаны в Крыму за вымогательство у турка
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    Члены запрещенного в РФ меджлиса задержаны в Крыму за вымогательство у турка

    14:02  23 Ноября 2017
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    Члены запрещенного в РФ меджлиса задержаны в Крыму за вымогательство у турка

    Симферополь, 23 ноября. В Крыму за вымогательство крупной суммы у гражданина Турции задержана группировка членов запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

    Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму. Операция проводилась на основании заявлением в ФСБ турецкого гражданина.

    Задержанные вымогали деньги в особом крупном размере в долларовом эквиваленте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Напомним, ранее глава меджлиса1 крымско-татарского народа (запрещена в РФ) Рефат Чубаров прокомментировал открытие памятника Александру ІІІ в Крыму, заявив, что по окончанию «оккупации», все российские памятники будут снесены в течение одной недели.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #крым #меджлис #задержание #вымогательство
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