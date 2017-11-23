Члены запрещенного в РФ меджлиса задержаны в Крыму за вымогательство у турка

Симферополь, 23 ноября. В Крыму за вымогательство крупной суммы у гражданина Турции задержана группировка членов запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму. Операция проводилась на основании заявлением в ФСБ турецкого гражданина.

Задержанные вымогали деньги в особом крупном размере в долларовом эквиваленте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее глава меджлиса1 крымско-татарского народа (запрещена в РФ) Рефат Чубаров прокомментировал открытие памятника Александру ІІІ в Крыму, заявив, что по окончанию «оккупации», все российские памятники будут снесены в течение одной недели.

1 Организация запрещена на территории РФ.