Мир признает Крым российским, несмотря на позицию Запада — сенатор Цеков

Москва, 23 ноября. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что мировое сообщество признает Крым российской территорией, несмотря на официальную позицию Запада.

«При проведении различных международных мероприятий, при высказываниях различных общественных и политических деятелей все чаще звучит тема признания Крыма как составной части России. Это не случайные оговорки, это уже системное явление», — цитирует сенатора агентство РИА Новости.

Цеков добавил, что через какое-то время все поймут окончательно, что Крым воссоединился с Россией навсегда. Тем не менее парламентарий не исключает, что официального признания придется ждать долго, поскольку во многом признание Крыма «зависит от тех стран, которые организовали переворот на Украине — США и Евросоюз», подчеркнул крымский сенатор.

Неофициальное признание Крыма может быть получено уже совсем скоро, считает Цеков. Он уверен, что мир и люди признают полуостров российским.

Ранее севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». По словам самого раввина, если такая организация признала Крым российским, то и остальные влиятельные структуры в скором времени подтянутся.