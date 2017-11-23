Захваченные в плен ВСУ жители Гладосово обратились за помощью к Хугу

Горловка, 23 ноября. Жители расположенного на горловском направлении Гладосово обратились за помощью к заместителю главы ОБСЕ на Украине Александру Хугу после оккупации поселка украинскими войскам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне стало известно о том, что ВСУ и националисты украинского батальона «Айдар» 21 ноября ворвались в населенный пункт Гладосово и захватили в плен мирных жителей. Попавшие под оккупацию ВСУ обратились через соцсети к Хугу с просьбой о помощи.

Они напомнили, что населенный пункт находится в так называемой «серой зоне», поэтому нападением ВСУ грубо нарушили минские соглашения.