Оппозиция выступила против вмешательства Ирана в дела Сирии

Эр-Рияд, 23 ноября. Сирийская оппозиция не согласна с любым внешним вмешательством во внутренние дела Сирии.

Телеканал «Скай ньюс — Арабия» сообщил о специальном коммюнике сирийской оппозиции, относительно мнения о дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке. Отмечается, что сейчас в Эр-Рияде продолжается конференция сирийской оппозиции, в которой приняли участие 140 представителей различных платформ, течений и вооруженных группировок.

В тексте сообщения указывается, что «участники конференции отвергают любое региональное или международное вмешательство в дела Сирии», и отмечают «дестабилизирующую роль Ирана в регионе».

Ранее Саудовская Аравия инициировала внеочередную конференцию Лиги арабских государств, участники которой заявили, что Иран «вмешивается в дела региона» и поддерживает движение сопротивления «Хезболла». ЛАГ назвала «Хезболлу» террористической организацией, с чем не согласились власти Ирана и Ливана.