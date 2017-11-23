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Новости Сирии
Эр-Риядская группа оппозиции Сирии договорилась об итоговом заявлении
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Оппозиция выступила против вмешательства Ирана в дела Сирии
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    Оппозиция выступила против вмешательства Ирана в дела Сирии

    14:24  23 Ноября 2017
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    Оппозиция выступила против вмешательства Ирана в дела Сирии

    Эр-Рияд, 23 ноября. Сирийская оппозиция не согласна с любым внешним вмешательством во внутренние дела Сирии.

    Телеканал «Скай ньюс — Арабия» сообщил о специальном коммюнике сирийской оппозиции, относительно мнения о дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке. Отмечается, что сейчас в Эр-Рияде продолжается конференция сирийской оппозиции, в которой приняли участие 140 представителей различных платформ, течений и вооруженных группировок.

    В тексте сообщения указывается, что «участники конференции отвергают любое региональное или международное вмешательство в дела Сирии», и отмечают «дестабилизирующую роль Ирана в регионе».

    Ранее Саудовская Аравия инициировала внеочередную конференцию Лиги арабских государств, участники которой заявили, что Иран «вмешивается в дела региона» и поддерживает движение сопротивления «Хезболла». ЛАГ назвала «Хезболлу» террористической организацией, с чем не согласились власти Ирана и Ливана.

    Оппозиция выступила против вмешательства Ирана в дела Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #иран #хезболла
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