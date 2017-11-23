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Пушков: Сочинский формат показал возрастание роли России, Ирана и Турции
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    Пушков: Сочинский формат показал возрастание роли России, Ирана и Турции

    15:33  23 Ноября 2017
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    Пушков объяснил, как сирийский саммит в Сочи доказал слабость Лондона и США

    Москва, 23 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал саммит лидеров России, Ирана и Турции, посвященный урегулированию ситуации в Сирии.

    Встреча Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоялась в среду в Сочи. К переговорам было приковано внимание всего мира. По итогам саммита главы стран приняли заявление, в котором призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии.

    The Wall Street Journal написала, что этот саммит «затмил» переговоры в Женеве, а CNN указал на «серьезную демонстрацию силы России».

    По мнению Пушкова, встреча президента РФ Владимира Путина с его турецким и иранским коллегами в Сочи показала, что Великобритания и США сдают свои позиции на международной арене, сообщает «Свободная пресса».

    «Сочинский формат показал возрастание роли России и таких региональных держав, как Иран и Турция. Лет 10–15 назад все бы решали Вашингтон и Лондон», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #турция #сочи #иран #пушков
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