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Россияне ответили строками Пушкина на осквернение памятника поэту в Молдавии
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    Россияне ответили строками Пушкина на осквернение памятника поэту в Молдавии

    14:41  23 Ноября 2017
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    Россияне осудили осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    Москва, 23 ноября. Россияне осудили действия вандалов, которые осквернили памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Молдавии.

    Напомним, инцидент произошел в городе Фалешты. Согласно предварительным данным, неизвестные злоумышленники обезглавили статую, а также повредили ступени.

    «Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?» — отметили представители посольства Российской Федерации в Кишиневе.

    Как передает издание «Ридус», молдавские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

    «Пушкин чем им помешал?» — возмутились россияне.

    Россияне осудили осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    «Моего полного тезку-то за что? Он нес прогресс всему культурному человечеству. Или в Молдавии не совсем куль… нет, что я несу», — написал один из  комментаторов

    Россияне осудили осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    Часть пользователей вспомнила некоторые из произведений русского поэта.

    «Проклятый город Кишинев! Тебя бранить язык устанет. Когда-нибудь на грешный кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет, и — не найду твоих следов», — процитировали в соцсетях письмо поэта Филиппу Вигелю.

    Россияне осудили осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют», — напомнил о поэме «Цыганы» один из юзеров.

    Ранее издание «Свободная пресса» сообщило о том, что в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #пушкин #моллдавия
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