Россияне ответили строками Пушкина на осквернение памятника поэту в Молдавии

Москва, 23 ноября. Россияне осудили действия вандалов, которые осквернили памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Молдавии.

Напомним, инцидент произошел в городе Фалешты. Согласно предварительным данным, неизвестные злоумышленники обезглавили статую, а также повредили ступени.

«Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?» — отметили представители посольства Российской Федерации в Кишиневе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА



Посольство Российской Федерации в Республике... https://t.co/lUkLuW9Gdo — Посольство России (@embrus_md) November 22, 2017

Как передает издание «Ридус», молдавские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

«Пушкин чем им помешал?» — возмутились россияне.

«Моего полного тезку-то за что? Он нес прогресс всему культурному человечеству. Или в Молдавии не совсем куль… нет, что я несу», — написал один из комментаторов

Часть пользователей вспомнила некоторые из произведений русского поэта.

«Проклятый город Кишинев! Тебя бранить язык устанет. Когда-нибудь на грешный кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет, и — не найду твоих следов», — процитировали в соцсетях письмо поэта Филиппу Вигелю.

«Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют», — напомнил о поэме «Цыганы» один из юзеров.

Ранее издание «Свободная пресса» сообщило о том, что в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.