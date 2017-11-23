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МИД Великобритании поддержал демократический прогресс в Иракском Курдистане
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    МИД Великобритании поддержал демократический прогресс в Иракском Курдистане

    13:44  23 Ноября 2017
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    МИД Великобритании поддержал демократический прогресс в Иракском Курдистане

    Эрбиль, 23 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон направил письмо со словами поддержки премьер-министру Иракского Курдистана Нечирвану Барзани.

    Письмо главы британского МИД доставил в Эрбиль посол Джонотан Уилкс. Борис Джонсон в своем сообщении заявил, что поддерживает демократический прогресс в курдской автономии, а также рассчитывает на возобновление мирного диалога между Багдадом и Эрбилем. Нечирван Барзани ответил, что курды ценят поддержку дружественных государств.

    Ранее сообщалось, что причиной конфликта между Эрбилем и Багдадом стал референдум о независимости Курдистана, когда более 93 процентов населения региона проголосовало за отделение курдской автономии от Ирака. Ни одна из западных стран, включая США и Великобританию, не поддержала ни проведение самого референдума, ни его результатов. В итоге курды остались без поддержки, что привело к вторжению армии Ирака в спорные с автономией территории.

    МИД Великобритании поддержал демократический прогресс в Иракском Курдистане

    Автор: Алексей Громов
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    #великобритания #курды #ирак #борис джонсон
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