МИД Великобритании поддержал демократический прогресс в Иракском Курдистане

Эрбиль, 23 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон направил письмо со словами поддержки премьер-министру Иракского Курдистана Нечирвану Барзани.

Письмо главы британского МИД доставил в Эрбиль посол Джонотан Уилкс. Борис Джонсон в своем сообщении заявил, что поддерживает демократический прогресс в курдской автономии, а также рассчитывает на возобновление мирного диалога между Багдадом и Эрбилем. Нечирван Барзани ответил, что курды ценят поддержку дружественных государств.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта между Эрбилем и Багдадом стал референдум о независимости Курдистана, когда более 93 процентов населения региона проголосовало за отделение курдской автономии от Ирака. Ни одна из западных стран, включая США и Великобританию, не поддержала ни проведение самого референдума, ни его результатов. В итоге курды остались без поддержки, что привело к вторжению армии Ирака в спорные с автономией территории.