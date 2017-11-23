Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова

Москва, 23 ноября. Российская Федерация продолжит работу по защите задержанного французской полицией сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российской стороной были приняты нужные шаги в данном направлении. Он также добавил, что Керимов сам защищает свои интересы.

«Безусловно, были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств. Конечно, будем продолжать эту работу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, сотрудники полиции задержали Керимова в воздушной гавани Ниццы в ночь на вторник. Российскому сенатору предъявили ему обвинения «в отмывании денежных средств с уклонением от уплаты налогов».

В минувший вторник в дипломатическом ведомстве России заявили, что российская сторона довела до сведения Парижа, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других стран.

Однако в Париже сообщили о том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется лишь на его непосредственные должностные полномочия.