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Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова
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    Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова

    14:04  23 Ноября 2017
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    Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова

    Москва, 23 ноября. Российская Федерация продолжит работу по защите задержанного французской полицией сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

    По словам Пескова, российской стороной были приняты нужные шаги в данном направлении. Он также добавил, что Керимов сам защищает свои интересы.

    «Безусловно, были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств. Конечно, будем продолжать эту работу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

    Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова

    Напомним, сотрудники полиции задержали Керимова в воздушной гавани Ниццы в ночь на вторник. Российскому сенатору предъявили ему обвинения «в отмывании денежных средств с уклонением от уплаты налогов».

    В минувший вторник в дипломатическом ведомстве России заявили, что российская сторона довела до сведения Парижа, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других стран.

    Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова

    Однако в Париже сообщили о том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется лишь на его непосредственные должностные полномочия.

    Автор: Дана Балан
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