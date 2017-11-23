ВСУ заявили об «улучшении тактического положения» на луганском направлении

Киев, 23 ноября. Украинские войска заявили об улучшении своего тактического положения на луганском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В пресс-центре штаба так называемой АТО заявили, что украинские военные на луганском направлении якобы «улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня».

Однако под «оборонительным огнем» украинские военнослужащие имеют в виду ежедневные обстрелы, которые фиксируют военные ведомства ДНР и ЛНР. Представители народных республик неоднократно подчеркивали, что строго следуют минским соглашениям.

В это время украинский волонтер Юрий Мысягин накануне, 23 ноября, сообщил, что ВСУ совершили «внезапные военные действия» в районе Светлодарска, в результате чего смогли захватить несколько населенных пунктов и стратегических высот.

В ЛНР сообщения о захвате новых территорий украинскими войсками на данный момент не комментировали.