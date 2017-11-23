Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире 30 ноября

Москва, 23 ноября. В следующий четверг, 30 ноября, глава правительства РФ Дмитрий Медведев ответит в прямом эфире на вопросы журналистов. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Предполагается, что вопросы будут касаться внутренней политики, экономики и международной политики. Кроме того, как обычно происходит на прямых эфирах с участием премьер-министра, будут подведены итоги заканчивающегося года.

В первый раз, как отмечает РИА Новости, Медведев провел встречу с журналистами в прямом эфире в декабре 2008 года, когда Медведев был президентом России. С тех пор прямые эфиры с Дмитрием Медведевым проводились ежегодно в конце года.