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Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире 30 ноября
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    Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире 30 ноября

    14:15  23 Ноября 2017
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    Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире 30 ноября

    Москва, 23 ноября. В следующий четверг, 30 ноября, глава правительства РФ Дмитрий Медведев ответит в прямом эфире на вопросы журналистов. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

    Предполагается, что вопросы будут касаться внутренней политики, экономики и международной политики. Кроме того, как обычно происходит на прямых эфирах с участием премьер-министра, будут подведены итоги заканчивающегося года.

    В первый раз, как отмечает РИА Новости, Медведев провел встречу с журналистами в прямом эфире в декабре 2008 года, когда Медведев был президентом России. С тех пор прямые эфиры с Дмитрием Медведевым проводились ежегодно в конце года.

    Автор: Валентин Меликов
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    #медведев
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