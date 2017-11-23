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Ирак: в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ
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    Ирак: в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    13:30  23 Ноября 2017
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    Ирак: в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    Мосул, 23 ноября. Иракские силы безопасности обнаружили в Мосуле захоронение с телами 73 езидов.

    Западные информационные агентства сообщают со ссылкой на местные источники, что иракские бойцы обнаружили еще одну могилу с телами жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В захоронении были найдены останки 73 тел, включая детей и женщин. Тела погибших принадлежат езидам.  Отмечается, что военнослужащие Ирака обнаружили могилу к западу от Мосула около населенного пункта Кахтания.

    Ранее сообщалось, что исламисты казнили до 15 тысяч человек, тела которых найдены в 72 массовых захоронениях. Езидский район Синджар был атакован боевиками «Халифата» в августе 2014 года, сотни мужчин и стариков были казнены, тысячи женщин и детей попали в плен игиловцев.

    Ирак: в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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