Ирак: в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

Мосул, 23 ноября. Иракские силы безопасности обнаружили в Мосуле захоронение с телами 73 езидов.

Западные информационные агентства сообщают со ссылкой на местные источники, что иракские бойцы обнаружили еще одну могилу с телами жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В захоронении были найдены останки 73 тел, включая детей и женщин. Тела погибших принадлежат езидам. Отмечается, что военнослужащие Ирака обнаружили могилу к западу от Мосула около населенного пункта Кахтания.

Ранее сообщалось, что исламисты казнили до 15 тысяч человек, тела которых найдены в 72 массовых захоронениях. Езидский район Синджар был атакован боевиками «Халифата» в августе 2014 года, сотни мужчин и стариков были казнены, тысячи женщин и детей попали в плен игиловцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.