Песков: Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии преждевременно

Москва, 23 ноября. Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Преждевременно пока говорить», — приводит ТАСС лаконичный ответ Пескова на вопрос о том, будет ли создан специальный Комитет по подготовке сирийской конституции.

Отметим, ранее президент Сирии Башар Асад сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности провести конституционную реформу и организовать выборы в САР.

Напомним, во время саммита в Сочи 22 ноября главы России, Ирана и Турции договорились о создании Конгресса национального диалога Сирии. Когда именно состоится Конгресс, пока не сообщается. Организацией мероприятия будут заниматься представители МИД и оборонных ведомств стран-участниц саммита в Сочи.