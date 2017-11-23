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Песков: Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии преждевременно
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    Песков: Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии преждевременно

    13:19  23 Ноября 2017  /обновлено: 13:36  23 Ноября 2017
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    Песков: Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии преждевременно

    Москва, 23 ноября. Говорить о создании Комитета по подготовке конституции Сирии пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Преждевременно пока говорить», — приводит ТАСС лаконичный ответ Пескова на вопрос о том, будет ли создан специальный Комитет по подготовке сирийской конституции.   

    Отметим, ранее президент Сирии Башар Асад сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности провести конституционную реформу и организовать выборы в САР.  

    Напомним, во время саммита в Сочи 22 ноября главы России, Ирана и Турции договорились о создании Конгресса национального диалога Сирии. Когда именно состоится Конгресс, пока не сообщается. Организацией мероприятия будут заниматься представители МИД и оборонных ведомств стран-участниц саммита в Сочи. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #песков #конституция #комитет
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