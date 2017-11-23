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Песков объявил о проведении Конгресса нацдиалога Сирии в ближайшее время
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    Песков объявил о проведении Конгресса нацдиалога Сирии в ближайшее время

    13:17  23 Ноября 2017  /обновлено: 13:31  23 Ноября 2017
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    Песков объявил о проведении Конгресса нацдиалога Сирии в ближайшее время

    Сочи, 23 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что планируемый Конгресс сирийского национального диалога будет собран в ближайшее время.

    Песков подчеркнул, что принятое по итогам встречи президентов России, Ирана и Турции заявление является «абсолютно четкой позицией», по которой существует консенсус между странами-гарантами перемирия в Сирии.

    Как отметил пресс-секретарь президента, проведению Конгресса нацдиалога Сирии будет предшествовать значительная работа по согласованию списка его участников.

    «Очевидно, что этот список должен быть максимально инклюзивным, — отметил Песков, — ибо жизненно способная формула политического урегулирования может быть обеспечена только за счет участия максимально широкого представительства сил, представленных в Сирии».

    Песков объявил о проведении Конгресса нацдиалога Сирии в ближайшее время

    Напомним, вчера в Сочи прошли трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Лидеры РФ, Турции и Ирана обсудили урегулирование в Сирии и стратегию перехода к политическому процессу после разгрома действующих в Сирии террористических группировок.

    Автор: Валентин Меликов
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