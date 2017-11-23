Песков объявил о проведении Конгресса нацдиалога Сирии в ближайшее время

Сочи, 23 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что планируемый Конгресс сирийского национального диалога будет собран в ближайшее время.

Песков подчеркнул, что принятое по итогам встречи президентов России, Ирана и Турции заявление является «абсолютно четкой позицией», по которой существует консенсус между странами-гарантами перемирия в Сирии.

Как отметил пресс-секретарь президента, проведению Конгресса нацдиалога Сирии будет предшествовать значительная работа по согласованию списка его участников.

«Очевидно, что этот список должен быть максимально инклюзивным, — отметил Песков, — ибо жизненно способная формула политического урегулирования может быть обеспечена только за счет участия максимально широкого представительства сил, представленных в Сирии».

Напомним, вчера в Сочи прошли трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Лидеры РФ, Турции и Ирана обсудили урегулирование в Сирии и стратегию перехода к политическому процессу после разгрома действующих в Сирии террористических группировок.