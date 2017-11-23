Россия продемонстрировала силу: CNN прокомментировал саммит по Сирии в Сочи

Вашингтон, 23 ноября. Россия, Иран и Турция в минувшую среду обсудили послевоенное будущее Сирии в рамках сочинского саммита. Три страны достигли определенных успехов в сирийском урегулировании, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Журналист напомнил, что до старта трехсторонней встречи глава Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил лидеров Ирана и Турции, заявив, что они помогли предотвратить распад Сирии, передает RT.

«Если бы не ваша позиция, то не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации», — передает слова Путина корреспондент.

Как считает Чанс, РФ, Иран и Турция достигли своих целей в Сирийской Арабской Республике. Тегеран расширил свое влияние как в САР, так и в целом на Ближнем Востоке, Анкара не дает курдам возможности создать никакого независимого государственного образования на территории сирийской республики, отметил он.

«Россия продемонстрировала, что она верна своим союзникам, а также продемонстрировала серьезную силу, с которой нельзя не считаться как на Ближнем Востоке, так и за его пределами», — подчеркнул корреспондент телеканала CNN.

Напомним, 22 ноября в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции, по итогам которой главы стран приняли заявление, в котором призвали продолжить процесс деэскалации в САР.

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