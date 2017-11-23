В Госдуме опровергли угрозу исчезновения дешевых лекарств из аптек

В четверг в СМИ появилась информация о том, что десять производителей недорогих лекарств обратились к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой пересмотреть сроки введения маркировки лекарств, запланированного на 2019 год. Если этого не будет сделано, то дешевые лекарства стоимостью до 100 рублей могут исчезнуть из российских аптек, поскольку многие фармкомпании не успеют рассчитаться с кредитами, взятыми для модернизации производства.

«В первом чтении мы приняли законопроект о маркировке и идентификации упаковок лекарственных препаратов. Сейчас идет работа над вторым чтением. Сегодня как раз по этому поводу будет встреча рабочей группы комитета по охране здоровья с производителями лекарств, которые направляли нам свои пожелания по введению системы мониторинга», — сообщил Федеральному агентству новостей Федот Тумусов.

По словам парламентария, затраты на приобретение оборудования для маркировки лекарств неизбежны. Но опасения относительно исчезновения дешевых лекарств — преждевременны, такого не допустят, сказал Федот Тумусов.

«Я внес свои поправки ко второму чтению, которые предполагают дифференцированный подход к внедрению маркировки лекарств. На мой взгляд, переход к системе мониторинга должен быть постепенным. С 1 января 2019 года маркировка должна появиться на дорогостоящих препаратах из категории «7 нозологий». Затем маркировка должна внедряться для лекарств средней ценовой категории, а на третьем этапе — для дешевых препаратов. И этот переход должен происходить в течение двух лет», - объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья.

Напомним, федеральная система мониторинга движения абсолютно всех лекарственных препаратов для медицинского применения вводится для защиты рынка от фальсифицированных и контрафактных лекарств и предоставления покупателям возможности проверять легальность приобретаемых препаратов.

