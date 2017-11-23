Медведев объявил о введении дистанционных проверок бизнесменов в России

Москва, 23 ноября. В будущем в России необходимо перейти на дистанционные проверки предпринимателей, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«В дальнейшем нам предстоит перейти к дистанционным методам контроля, развивать электронную связь между проверяющими органами и предпринимателями», — констатировал глава кабмина России.

Медведев убежден, что такой шаг позволит повысить доверие и выстраивание партнерских отношений между государством и бизнесменами.

Однако он отметил, что принципы работы контрольных структур должны быть понятными и прозрачными. Сотрудники проверяющих органов должны быть также компетентны и объективны. Медведев уделил особое внимание необходимости устранения проявлений коррупции, «которых еще предостаточно в деятельности контрольных структур».

Ранее Медведев сообщил о том, что правительство РФ готово заниматься развитием экономических связей с Чехией.