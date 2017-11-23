Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из самых известных витражей Петербурга выбросили на помойку
Россия
Медведев объявил о введении дистанционных проверок бизнесменов в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев объявил о введении дистанционных проверок бизнесменов в России

    13:25  23 Ноября 2017
    43

    Медведев объявил о введении дистанционных проверок бизнесменов в России

    Москва, 23 ноября. В будущем в России необходимо перейти на дистанционные проверки предпринимателей, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

    «В дальнейшем нам предстоит перейти к дистанционным методам контроля, развивать электронную связь между проверяющими органами и предпринимателями», — констатировал глава кабмина России.

    Медведев убежден, что такой шаг позволит повысить доверие и выстраивание партнерских отношений между государством и бизнесменами.

    Медведев объявил о введении дистанционных проверок бизнесменов в России

    Однако он отметил, что принципы работы контрольных структур должны быть понятными и прозрачными. Сотрудники проверяющих органов должны быть также компетентны и объективны. Медведев уделил особое внимание необходимости устранения проявлений коррупции, «которых еще предостаточно в деятельности контрольных структур».

    Ранее Медведев сообщил о том, что правительство РФ готово заниматься развитием экономических связей с Чехией.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев #бизнес #проверка #дистанционно
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть