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Ирак: «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    13:20  23 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    Багдад, 23 ноября. Командир одного из подразделений шиитского ополчения Ирака Абдуллатиф аль-Амиди заявил, что американские солдаты могут стать целями бойцов «Хашд аш-Шааби».

    Шиитский командир сообщил, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» могут начать убивать американских солдат в случае, если Пентагон не выведет войска из Ирака. Это заявление было сделано после того, как Вашингтон объявил о возможности приравнять некоторые подразделения иракской милиции к террористическим организациям.

    Отмечается, что в 2016 году «Хашд аш-Шааби» официально вошли в состав армии Ирака. Ранее сообщалось, что Вашингтон потребовал ополчение покинуть Ирак, так как война с террористами практически закончена. На что лидеры «Аш-Шааби» ответили, что и Белый дом в этом случае должен вывести свои войска с территории страны.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ополчение #ирак #хашд аш-шааби
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