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Общество
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Россия
Число обращений иностранцев о признании дипломов в России ежегодно растет
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    Число обращений иностранцев о признании дипломов в России ежегодно растет

    13:36  23 Ноября 2017
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    Число обращений иностранцев о признании дипломов в России ежегодно растет

    Москва, 23 ноября. Количество обращений о признании иностранного образования в РФ увеличивается последние четыре года.

    Об этом сообщила руководитель Главного государственного экспертного центра оценки образования Вера Скоробогатова.

    Подтвердить иностранное образование должен любой желающий учиться или работать в России, за исключением граждан стран, с которыми действует договор о взаимном признании образования. 

    В 2016 году проведено более 17 тысяч процедур признания иностранных документов об образовании. Это почти на две тысячи превышает показатели предыдущего периода. В 2017 году число обращений превысит 18 тысяч, рассказала Скоробогатова. В 2014 году количество обращений составляло около 13,2 тысяч, в 2015 — 15,8 тысяч. Таким образом, отмечен стабильный рост обращений в последние четыре года.

    В 2017 году больше всего заявлений поступило от граждан Узбекистана, Ирака, Ирана, Марокко, Египта.

    Подать заявку на признание диплома можно через сайт Главэкспертцентра и Портал госуслуг. С 1 января 2018 года электронное свидетельство о признании иностранного образования можно будет оформить на информационном портале Рособрнадзора.

    Как ранее сообщало «URA.RU», Всероссийский студенческий союз (ВСС) предложил проект, в рамках которого учащиеся вузов смогут в форме опроса в Сети сообщить о недостатках обучения и нарушениях со стороны преподавателей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #образование #статистика #иностранцы
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