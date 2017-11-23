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Общество
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Медведчук: Заявления Волкера мешают переговорам по Донбассу
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    Медведчук: Заявления Волкера мешают переговорам по Донбассу

    13:17  23 Ноября 2017
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    Медведчук: Заявления Волкера мешают переговорам по Донбассу

    Киев, 23 ноября. Публичные заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера мешают переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    «Как представитель Госдепа он (Волкер – прим. ФАН) ведет переговоры с Россией по вопросам урегулирования и установления мира на Донбассе. Его публичные рассуждения, на мой взгляд, мешают переговорному процессу: и Госдепу, и взаимоотношениям США и России, не говоря уже об интересах Украины», — сообщил Медведчук «Комсомольской правде на Украине».

    Медведчук также напомнил, что у Волкера нет полномочий определять формат медународных переговоров, поскольку у него «узкая техническая миссия».

    Напомним, 13 ноября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. По итогам переговоров стороны заявили, что у них разные подходы к разрешению конфликта, однако диалог продолжится.

    Среди предложений американской стороны по Донбассу были такие меры, как расширение зоны присутствия миротворцев в Донбассе и увеличение численного состава миссии и ее полномочий.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #медведчук #волкер
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