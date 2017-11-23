Медведчук: Заявления Волкера мешают переговорам по Донбассу

Киев, 23 ноября. Публичные заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера мешают переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Как представитель Госдепа он (Волкер – прим. ФАН) ведет переговоры с Россией по вопросам урегулирования и установления мира на Донбассе. Его публичные рассуждения, на мой взгляд, мешают переговорному процессу: и Госдепу, и взаимоотношениям США и России, не говоря уже об интересах Украины», — сообщил Медведчук «Комсомольской правде на Украине».

Медведчук также напомнил, что у Волкера нет полномочий определять формат медународных переговоров, поскольку у него «узкая техническая миссия».

Напомним, 13 ноября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. По итогам переговоров стороны заявили, что у них разные подходы к разрешению конфликта, однако диалог продолжится.

Среди предложений американской стороны по Донбассу были такие меры, как расширение зоны присутствия миротворцев в Донбассе и увеличение численного состава миссии и ее полномочий.