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Общество
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США готовят ВСУ к геноциду в Донбассе — Клинцевич
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    США готовят ВСУ к геноциду в Донбассе — Клинцевич

    13:29  23 Ноября 2017
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    Признавая поставки летального оружия Киеву, США готовят ВСУ к геноциду в Донбассе — Клинцевич

    Американская компания AirTronic с 2016 года поставляет на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7. Об этом сообщает «Голос Америки».

    Признаваясь в подобных шагах, американская сторона фактически признает, что готовит украинских военных к геноциду населения Донбасса, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу», — сообщил глава компании Ричард Вендивер.

    Как отмечает издание, PSRL имеют якобы ограниченную дальность применения, потому Соединенные Штаты гарантируют, что гранатометы будут использовать исключительно в оборонных целях.

    «Очевидно, PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только тысяча метров», — подчеркнул глава AirTronic.

    При этом бизнесмен уверен, что поставки PSRL не противоречат «Минску-2».

    «Поставка любого оружия на Украину со стороны США или НАТО — это крест на минских соглашениях, взрыв общественного мнения и окончательный разрыв отношений Москвы и Киева. К сожалению, это мало кто понимает. Поставки этих гранатометов связаны не с тем, что Украине нечем обороняться. Украина по настоянию США готовится к очень серьезной, широкомасштабной военной акции в Донбассе», — поясняет ситуацию сенатор Клинцевич.

    По мнению члена Совета Федерации, указанные выше гранатометы могут быть использованы как против мобильной бронетехники ДНР и ЛНР, так и против стационарных огневых точек — закопанных в землю старых и подбитых танков.

    Франц Клинцевич

    «США не просто так скрывают детали поставок. Но мы знаем, как летальное оружие передается Киеву — через страны Прибалтики, Польшу и Грузию. В Грузию они вообще поставили мобильные противотанковые реактивные системы, которые устанавливаются на бронетранспортеры. И я не сомневаюсь, что все эти системы каким-то чудесным образом окажутся у ВСУ. Но сейчас важно другое — признавая поставки летального оружия Киеву, США готовят ВСУ к геноциду населения Донбасса. Они планируют устроить масштабную зачистку территорий ДНР и ЛНР. Кроме того, американцам надо, чтобы в войну в Донбассе вмешалась Россия. А украинские кураторы понимают, что если будет пролита кровь между русским и украинским солдатом, это уже не смыть. Это уже потом на десятилетия», — заключил Клинцевич.

    Напомним, в феврале 2015 года был подписан комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.

    Автор: Сергей Чемеков
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