Пациент скорой помощи ударил фельдшера ногой в лицо в Кургане
Курган, 23 ноября. Пострадавший в ДТП пациент скорой помощи ударил фельдшера, пытавшегося оказать ему помощь, ногой в лицо. Женщина получила тяжелые травмы.
Инцидент произошел во вторник вечером. Бригада скорой помощи выехала на место аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим. Один из пациентов неожиданно нанес ногой удар по лицу женщины-фельдшера, которая осматривала его в салоне автомобиля, пишет URA.RU со ссылкой на региональную трудовую инспекцию.
В настоящее время инспекция проводит расследование. Устанавливаются причины произошедшего.
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