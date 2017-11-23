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Общество
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Пациент скорой помощи ударил фельдшера ногой в лицо в Кургане
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    Пациент скорой помощи ударил фельдшера ногой в лицо в Кургане

    12:53  23 Ноября 2017
    53

    Пациент скорой помощи ударил фельдшера ногой в лицо в Кургане

    Курган, 23 ноября. Пострадавший в ДТП пациент скорой помощи ударил фельдшера, пытавшегося оказать ему помощь, ногой в лицо. Женщина получила тяжелые травмы.

    Инцидент произошел во вторник вечером. Бригада скорой помощи выехала на место аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим. Один из пациентов неожиданно нанес ногой удар по лицу женщины-фельдшера, которая осматривала его в салоне автомобиля, пишет URA.RU со ссылкой на региональную трудовую инспекцию.

    В настоящее время инспекция проводит расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

    Ранее в Подмосковье неизвестный мужчина напал на водителя скорой помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #курган #скорая #безопасность труда
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