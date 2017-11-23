Пациент скорой помощи ударил фельдшера ногой в лицо в Кургане

Курган, 23 ноября. Пострадавший в ДТП пациент скорой помощи ударил фельдшера, пытавшегося оказать ему помощь, ногой в лицо. Женщина получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел во вторник вечером. Бригада скорой помощи выехала на место аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим. Один из пациентов неожиданно нанес ногой удар по лицу женщины-фельдшера, которая осматривала его в салоне автомобиля, пишет URA.RU со ссылкой на региональную трудовую инспекцию.

В настоящее время инспекция проводит расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Подмосковье неизвестный мужчина напал на водителя скорой помощи.