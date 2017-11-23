Таран против Порошенко: эксперт объяснил, зачем Тимошенко нужен союз с Саакашвили

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что глава «Батьковщины» Юлия Тимошенко намного более талантливый политик, чем президент Украины Петр Порошенко. Однако Саакашвили не считает ее новым украинским лидером. Юлия Владимировна будет использовать Саакашвили против действующей власти, пока ей это выгодно, считает экономист, политолог Александр Дудчак. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он отметил, что грузинский политик может пойти по стопам небезызвестной Надежды Савченко.

«Тимошенко — человек прагматичный. Она будет пытаться кооперироваться с кем угодно, если ей это приносит выгоду. Она достаточно цинично и прагматично подходит ко всем политическим связям. Тимошенко не обделена чутьем, интуицией и напором — мужик в юбке, — комментирует для ФАН Александр Дудчак. — Она пытается диверсифицировать свои риски, поэтому на определенном этапе сосредотачивает свои усилия на Сакашвили. Поскольку у них есть общие конкуренты, она может получить свою выгоду от совместных действий».

По словам Михаила Саакашвили, он не считает Юлию Тимошенко новым лидером, однако, как признался политик, он будет лично благодарен Тимошенко всю жизнь за то, что 10 сентября «она была на границе», а незадолго до этого навестила его в Варшаве.

«Мы тогда долго говорили, и она сама сказала: я тебе помогу, Миша, с переходом границы, а потом мы будем цивилизованно конкурировать», — вспоминает Саакашвили.

Он также напомнил, что когда лидер «Батьковщины» «пролетела» на прошлых президентских выборах, именно он настаивал на том, что Тимошенко не стоит списывать со счетов. Кроме того, как считает грузинский политик, в свое время Тимошенко, как и многие, сделала множество ошибок, однако с ней одно удовольствие говорить о политике, даже если мнения по большинству вопросов расходятся. Он также добавил, что «Украине нужен новый лидер».

«Саакашвили расшатывает власть, он действует против Порошенко, что на руку Юлии Владимировне. Ее устраивает такой расклад, поскольку Тимошенко может использовать Саакашвили как таран против президента. Если он будет перегибать палку, его постараются убрать, — считает собеседник ФАН. — Но ущерб, нанесенный Порошенко, будет очевиден, что на руку Тимошенко».

Если Саакашвили в будущем будет создавать Тимошенко конкуренцию, как считает Дудчак, экс-глава украинского кабмина не будет долго грустить по грузинскому другу. Если подумать, то между Михаилом Саакашвили и известной наводчицей Надеждой Савченко можно провести параллель: пока та была нужна Тимошенко, Юлия Владимирована активно поддерживала бывшую российскую заключенную. Однако теперь Савченко находится, что называется, в свободном плавании.

«На том этапе, когда Тимошенко вытаскивала Савченко и на этом пиарилась, Надя была интересна и ценна. Но необходимость отпала, и поддержка со стороны лидера «Батьковщины» тоже. Саакашвили может пойти по тому же пути. Но, думаю, за ним стоят более высокие силы. Кроме того, Саакашвили более опытный, нежели Надя Савченко. Вопрос в том, сколько Юля и Миша будут нуждаться друг в друге», — резюмировал Дудчак.

Ранее экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он готов возглавить новое правительство Украины. Как сообщала «Газета.ру», украинские власти решили выдворить Саакашвили из страны в ближайшие недели.