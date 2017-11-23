Пушков объяснил, зачем США хотят остаться в Сирии

Москва, 23 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления министра обороны США Джеймса Мэттиса об американских войсках в Сирии.

Напомним, глава Пентагона заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории САР, поскольку принимала резолюции против террористов ИГ1. «Американские войска останутся в Сирии для поддержки дипломатического решения кризиса в стране», — подчеркнул Мэттис

По мнению Пушкова, США находятся в этой арабской стране вовсе не для уничтожения игиловцев.

«США находятся в Сирии не для уничтожения остатков ИГ и ан-Нусры, а для продолжения борьбы против Дамаска. Заявления — одно, политика — другое, — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

США находятся в Сирии не для уничтожения остатков ИГ и ан-Нусры, а для продолжения борьбы против Дамаска. Заявления -одно, политика -другое. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 23, 2017

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения Мэттиса о том, что США не уйдут из Сирии, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении, противоречат Женевским договоренностям. А официальный спикер МИД РФ Мария Захарова напомнила что единственным органом, который согласно уставу ООН может принять решение об использовании военной силы международным сообществом, является Совет безопасности, который такой санкции США применительно к Сирии не давал.

В министерстве иностранных дел Сирии заявляли, что присутствие иностранных сил в стране без согласия Дамаска является агрессией и нарушением суверенитета страны.

Группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра»1 запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.