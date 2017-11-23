«На очереди – Санта-Клаус»: американцы высмеяли обвинения Клинтон в адрес Трампа

Вашингтон, 23 ноября. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила 44-го американского президента Барака Обаму в том, что он помешал ей выиграть прошлогодние выборы у Дональда Трампа.

Она заявила, что, скорее всего, выиграла бы выборы, если бы до нее на протяжении двух сроков у руля страны не стоял представитель партии демократов Барак Обама. Политолог Алексей Фененко, высказывание которого приводит ТАСС, заявил, что демонстрация подобного «неумения проигрывать — это даже не смешно».

С мнением политолога согласились и американские пользователи социальных сетей, устроившие настоящий конкурс шуток в попытках придумать для Клинтон следующее объяснение провала на выборах. Американцы предполагают, что на очереди в списке оправданий — Санта-Клаус, облака на небе и опавшая листва.

«Только Санта-Клаус и пасхальный кролик еще не упоминались Клинтон в контексте поражения на выборах. Как долго еще будет продолжаться игра в «найди виноватого?» — написал пользователь с ником Cora Hicks.

«У нее достаточно оправданий, чтобы написать целую книгу... Ах, да, она же уже сделала это. Недавно в интервью она обвиняла Fox news (американский информационный канал — прим. ФАН). Мне кажется, она уже обвинила абсолютно всех... кроме себя», — отметила пользователь Facebook Cathy Connolly.

«На небе было слишком много облаков, деревья сбросили листву, волны были слишком большими, газировка потеряла вкус, закончилось вино, отошел кабель... По-моему, это полный список оправданий, которые Клинтон еще не использовала. Пожалуйста, хватит уже, замолчи и уйди!» — иронизирует Diane Merlo.

«Кого еще она обвинит в своих неудачах? Такими темпами она станет слишком рехнувшейся даже для демократов!» — написал пользователь с ником Wes Hansel.

Напомним, ранее Хилари Клинтон также обвинила президента Трампа в связи с российскими хакерами с целью сбора компрометирующей информации о ней. Комментируя эту инсинуацию, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Клинтон «съехала с катушек».