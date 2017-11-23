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Общество
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Политика
Жириновский рассказал, почему именно он пойдет на выборы-2018 от ЛДПР
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    Жириновский рассказал, почему именно он пойдет на выборы-2018 от ЛДПР

    12:44  23 Ноября 2017  /обновлено: 12:45  23 Ноября 2017
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    Жириновский рассказал, почему именно он пойдет на выборы-2018 от ЛДПР

    Москва, 23 ноября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему именно его кандидатуру партия выдвинет в качестве кандидата на пост президента России.

    Как пояснил Жириновский в эфире «России 24», кандидату на пост президента «нужен огромный жизненный опыт, нужно десятки раз проехать всю страну, проехать весь земной шар, быть депутатом лет 20 или сенатором, губернатором, министром». 

    Политик считает, что кроме него подобным опытом не обладает никто из сопартийцев. Другие политики партии на выборах займут последнее место, что подорвет авторитет партии.

    «Некоторые люди стесняются иногда, молчат, а здесь молчать нельзя... Это проблемы, которые должен будет решать глава государства, я с ними сталкивался», — добавил он.

    Предвыборный съезд партии запланирован на третью декаду декабря. 

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Как ранее сообщало «URA.RU», о намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Известно, что такие же планы есть у политолога Андрей Богданов, одного из создателей движения «Наши» Бориса Якеменко, главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, лидера партии «Женский диалог» Елены Семериковой и у лидера движения «Возрождение» Александра Чухлебова.

    Кроме того, принять участие в выборах в качестве кандидата «против всех» планирует телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #жириновский #выборы-2018
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