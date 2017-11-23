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В Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров
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    В Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров

    13:48  23 Ноября 2017
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    В рамках конфликта в Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров

    Сирия всячески приветствует результаты встречи глав России, Ирана и Турции, об этом сообщил источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве. По словам информатора, Дамаск положительно относится к  любым мерам, которые направлены на поддержание стабильности сирийского суверенитета.

    Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил значимость и эффективность успехов российской армии в Сирии.

    «Во-первых, действия России в Сирии привели к тому, что количество территорий, контролируемых правительством Асада [Башара, президента Сирии], увеличилось с 14% до, ориентировочно, 70%. Это уже значительный прорыв. Кроме того, сирийская армия стала более дееспособна, это очень много значит», — рассуждает Багдасаров.

    Кроме того, он отметил, что Россия «в рамках сирийского конфликта показала себя как гарант международной безопасности».

    В рамках конфликта в Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что США будут и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в Сирии, чтобы свергнуть режим легитимно избранного президента Башара Асада.

    «США сегодня контролируют около 25% территории Сирии, если не больше; по некоторым данным, это может быть треть территории. Это, прежде всего, так называемая Федерация Северной Сирии. Там размещены американские, британские, даже датские и немецкие вооруженные силы. На юго-западе, в свою очередь, присутствуют египтяне. Собственно, поэтому они и не собираются покидать Сирию», — продолжает Багдасаров.

    Эксперт отметил, что США могут попытаться отстранить Асада от власти несколькими способами.

    «США могут попытаться обострить конфликт между «Сирийскими демократическими силами» и правительственными войсками Башара Асада. Второй вариант — они могут попытаться организовать государственный переворот в Дамаске. Это два основных варианта», — заключил Семен Багдасаров.

    В рамках конфликта в Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров

    Как сообщает «Газета.ru», накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Российский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям странам-партнерам удалось не допустить распада Сирии как государства.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ФАН сообщил о том, что также считает Россию гарантом международной безопасности. Кроме того, парламентарий сказал, что Сирия без вмешательства России превратилась бы во вторую Ливию и представляла бы собой «разрозненные сепаратистские островки».

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #сирия #дамаск
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