В Сирии Россия показала себя гарантом международной безопасности — Багдасаров

Сирия всячески приветствует результаты встречи глав России, Ирана и Турции, об этом сообщил источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве. По словам информатора, Дамаск положительно относится к любым мерам, которые направлены на поддержание стабильности сирийского суверенитета.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил значимость и эффективность успехов российской армии в Сирии.

«Во-первых, действия России в Сирии привели к тому, что количество территорий, контролируемых правительством Асада [Башара, президента Сирии], увеличилось с 14% до, ориентировочно, 70%. Это уже значительный прорыв. Кроме того, сирийская армия стала более дееспособна, это очень много значит», — рассуждает Багдасаров.

Кроме того, он отметил, что Россия «в рамках сирийского конфликта показала себя как гарант международной безопасности».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что США будут и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в Сирии, чтобы свергнуть режим легитимно избранного президента Башара Асада.

«США сегодня контролируют около 25% территории Сирии, если не больше; по некоторым данным, это может быть треть территории. Это, прежде всего, так называемая Федерация Северной Сирии. Там размещены американские, британские, даже датские и немецкие вооруженные силы. На юго-западе, в свою очередь, присутствуют египтяне. Собственно, поэтому они и не собираются покидать Сирию», — продолжает Багдасаров.

Эксперт отметил, что США могут попытаться отстранить Асада от власти несколькими способами.

«США могут попытаться обострить конфликт между «Сирийскими демократическими силами» и правительственными войсками Башара Асада. Второй вариант — они могут попытаться организовать государственный переворот в Дамаске. Это два основных варианта», — заключил Семен Багдасаров.

Как сообщает «Газета.ru», накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Российский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям странам-партнерам удалось не допустить распада Сирии как государства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ФАН сообщил о том, что также считает Россию гарантом международной безопасности. Кроме того, парламентарий сказал, что Сирия без вмешательства России превратилась бы во вторую Ливию и представляла бы собой «разрозненные сепаратистские островки».

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)