В российский прокат выходит «скучнейший» фильм года «Снеговик»

Москва, 23 ноября. В российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года «Снеговик», который еще за месяц до премьеры получил разгромные отзывы кинокритиков.

«Снеговик» рассказывает о маньяке, который убивает женщин во время снегопада. За безжалостным убийцей охотится детектив-пьяница, роль которого исполнил известный актер Майкл Фассбендер.

В основу «Снеговика» лег одноименный роман норвежского писателя Ю Несбе. Эта книга является часть детективной серии о приключениях следователя Харри Холе.

Кинокритики считают, что «Снеговик» может стать худшим фильмом 2017 года. Из-за того, что многие зрители не смогли ознакомиться с историей детектива Холле, многие моменты в фильме остались непонятными.

Как отмечает «Ридус», в фильме много «белых пятен», которые наслаиваются друг на друга, много несостыковок, которые ведут совершенно в разные стороны. Актеры в картины подобраны хорошо (Майкл Фассбендер, Хлое Севиньи, Вэл Килмер), однако даже им не под силам исправить «хромой» сюжет «Снеговика».