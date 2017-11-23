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Общество
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Украина
В Киеве назвали новую дату рассмотрения иска Саакашвили о гражданстве
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    В Киеве назвали новую дату рассмотрения иска Саакашвили о гражданстве

    13:12  23 Ноября 2017
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    В Киеве назвали новую дату рассмотрения иска Саакашвили о гражданстве

    Киев, 23 ноября. Представители Высшего административного суда Украины сообщили о назначении новой даты иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на лишение его украинского гражданства.

    Первый раз рассмотрение дела было назначено на 22 ноября, однако Высший админсуд Украины снял жалобу с из-за перевода судьи, который должен был рассматривать данное дело, в другой суд. 

    Сегодня стало известно, что иск рассмотрят 21 декабря в 16.00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя информационного центра суда

    Напомним, в администрации украинского президента Петра Порошенко лишение Саакашвили гражданства объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные при его получении. 10 сентября опальный политик прорвался через кордоны в пункте пропуска «Шегини» и попал на т Украины с территории Польши. 

    По данному факту возбудили дело по пяти статьям.

    Сам Саакашвили утверждает, что не нарушал закон и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. По его словам, полицейские при обыске «украли его паспорт», но правоохранители эти обвинения отвергают.

    29 октября он обжаловал указ Порошенко о лишении его гражданства и позвал своих сторонников пойти с ним в суд. «Пойдёмте вместе, чтобы напомнить, что я не один», — заявил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #саакашвили #гражданство
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