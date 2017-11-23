Закон для «бомбил»: по кому ударит разделение водителей на любителей и профессионалов

Эксперт предупредил о проблемах, которые могут возникнуть при реализации предложения Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.

В России, возможно, появится разделение автомобилистов на любителей и профессионалов. Если соответствующий закон будет принят, работать на автотранспорте смогут только те, у кого в правах будет соответствующая отметка: водителями автобусов, грузовиков, такси смогут быть исключительно профессионалы.

Автолюбители же смогут управлять машиной только в личных целях или для перевозки членов своей семьи. По мнению директора Института экономики транспорта Высшей школы экономики, профессора Михаила Блинкина, предлагаемые нововведения в целом разумны, но закон должен отрегулировать несколько тонких моментов, в частности, связанных с различными приложениями, которые выполняют функцию такси, такими как Uber, ‎Gett или Яндекс.Такси.

«Я еще не видел этого документа, но если речь идет о нестандартных крупногабаритных дальномерных транспортных средствах, то это вполне разумно. А если это будет шире, то вряд ли это будет хорошо», — отметил Михаил Блинкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, особое профессиональное обучение нужно там, где речь идет о подготовке водителей автопоездов, сочлененных автобусов, двухэтажных автобусов и т.д. — то есть, крупной транспортной техники.

«Но, если, например, речь идет о нас с вами — о тех, у кого обычное водительское удостоверение, это, что, значит, мы не сможем, например, подключиться к какому-нибудь Uber или ‎Gett? Если человеку надо водить автопоезд или двухэтажный автобус, то его действительно следует готовить особым образом, и ему надо выдавать особое удостоверение. А если речь идет об обычном легковом автомобиле, то тут ситуация другая. Вот я вожу машину для себя и для своей семьи, а кто-то подключился к Яндекс.Такси или, например, к Uber, ‎и на него что, тоже будут распространяться ограничения? Тут логики особой нет. Но если речь идет только о нестандартном транспорте, то предложение Минтранса вполне обосновано», — отметил Михаил Блинкин.

Как ранее сообщила газета «Коммерсант», в водительских правах россиян может появиться отметка о профессиональной компетентности, без которой нельзя будет устроиться на работу в качестве водителя. Сообщается, что инициатива принадлежит министерству транспорта России, которое действует по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Нововведения предусматривают внесение изменений в закон «О безопасности дорожного движения». Главная цель законопроекта — повысить уровень подготовки профессиональных водителей. Кроме того, Минтранс ссылается на европейский опыт в этой области. Так, в странах Евросоюза в удостоверениях водителей-профессионалов есть отметка, которая носит название «код 95». Издание отмечает, что, если подобная практика будет принята в России, то работодатель не сможет принять на работу водителя без соответствующей отметки.

Для разделения автолюбителей и профессионалов будут разработаны соответствующие курсы, по окончании которых любители смогут получить получить права не выше категорий С1 или D1. Те же, кто захочет крутить баранку профессионально, должны будут пройти специальное профессиональное обучение по соответствующим программам. По окончании профобучения соискатели смогут получить права категорий C, D, E и их подкатегорий. Работать по найму водители смогут только при наличии соответствующей отметки в правах. Сообщается, что новые программы обучения водителей будут подготовлены министерством образования и науки РФ в течение года после вступления закона в силу.