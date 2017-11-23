«Всемирный еврейский конгресс в Нью-Йорке признал Крым российским», — эксперт

Участник Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке раввин Биньямин Вольф был официально представлен как житель российского города Севастополя. Он также получил соответствующий документ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Раввин подчеркнул, что всемирный конгресс является наиболее статусным мероприятием еврейского мира. В Нью-Йорк на форум, который проходил с 16 по 22 ноября, прибыли более 5 тысяч руководителей еврейских общин из многих стран. В форуме зачастую участвуют и американские конгрессмены, заметил он.

«И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково», — отметил Вольф.

Влиятельная организация

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что Всемирный еврейский конгресс — организация весьма влиятельная, и не только в еврейских кругах.

«Поэтому факт участия в его конгрессе жителя Севастополя как российского гражданина означает, что как минимум де-факто Всемирный еврейский конгресс в Нью-Йорке признает Крым и Севастополь субъектами Российской Федерации. Подобное событие, пусть даже само по себе и является локальным, частным, отражает мировую тенденцию к неизбежному признанию политических реалий. Это еще один удар по негибкой и откровенно националистической позиции киевских властей. Также это удар по их пособникам, живущих в вымышленном ими иллюзорном мире, где решениями Верховной рады, оказывается, можно переименовывать города, поселки и улицы в российском Крыму. На Украине даже есть какие-то специальные чиновники «по делам Крыма», — пояснил Владимир Соловейчик.

Уже давно, отметил эксперт, киевские власти пишут «всякие смешные «ноты протеста» по поводу приезда в Крым тех или иных должностных лиц РФ, либо европейских политиков».

«Позицию Всемирного еврейского конгресса, пусть и в не очень явной форме, но вполне открыто проявившуюся на нью-йоркском мероприятии, позицию на признание Крыма и Севастополя частью нашей страны, можно лишь приветствовать. Это верный шаг в правильном направлении», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что нет ничего удивительного в том, что на Всемирном еврейском конгрессе раввин Севастополя был официально представлен как раввин именно российского Севастополя. Скорее больше удивляет вся шумиха поднятая вокруг этого события.

«На мой взгляд, ничего существенного не произошло. Документ, о котором идет речь, — это всего лишь пропуск на мероприятие, который выдавался на основании поданного удостоверения личности. Полагаю, что российского паспорта. Что, конечно же, несмотря на авторитет организации, которая представляет международное объединение еврейских организаций, не влечет за собой какую-либо реакцию более влиятельных структур. Даже учитывая то, что в состав Всемирного конгресса входят американские конгрессмены и другие политики», — добавил Артем Журко.

Другое дело, отметил эксперт, факт того, что Севастополь и Крым являются российской территорией, постепенно укореняется в сознании международного сообщества. И то, что представитель Крыма был указан в международной организации как представитель России — лишнее тому подтверждение.

«Очевидно, как бы ни старалась украинская сторона напоминать международному сообществу о своих претензиях на Крым, все потуги выглядят жалко и практически незаметно. Это, впрочем, не мешает им выдавать эти претензии в глазах населения Украины за что-то более значимое. Однако для международного политического признания мало одного осознания того, что Крым в России окончательно. В конце концов, на планете масса территорий с полупризнанным статусом, что не мешает им развиваться», — резюмировал Артем Журко.

Напомним, республика Крым вошла в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России.