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Общество
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МИД РФ: Отказ от российского вооружения подорвет боеспособность Афганистана
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    МИД РФ: Отказ от российского вооружения подорвет боеспособность Афганистана

    12:56  23 Ноября 2017
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    МИД РФ: США и НАТО подрывают безопасность Афганистана

    Москва, 23 ноября. Полностью заменяя в Афганистане российскую военную технику на западную, США и НАТО подрывают безопасность Кабула. Россия считает такое решение контрпродуктивным.

    Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

    «Вынуждены отметить здесь абсолютную контрпродуктивность принятого руководством США и НАТО решения полностью заменить в Афганистане российское вооружение и военную технику на западные образцы», — сообщил Кабулов в интервью сайту Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

    Он также отметил, что такие меры нанесут ущерб боеспособности Афганистана и помешают стабилизации ситуации в ИРА.

    МИД РФ: США и НАТО подрывают безопасность Афганистана

    Ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что у ИРА больше нет необходимости в российских вертолетах, поскольку вертолеты Кабулу поставляют страны-члены НАТО.

    В последнее время ситуация в Афганистане значительно усложнилась. Радикальное запрещенное в РФ движение «Талибан»1 начало наступление на крупные города, кроме того, в стране укрепило позиции ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

    Напомним, накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником президента Афганистана по национальной безопасности Моххамадом Атмаром меры по борьбе с террористами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #афганистан #нато #вооружение
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