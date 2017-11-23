МИД РФ: Отказ от российского вооружения подорвет боеспособность Афганистана

Москва, 23 ноября. Полностью заменяя в Афганистане российскую военную технику на западную, США и НАТО подрывают безопасность Кабула. Россия считает такое решение контрпродуктивным.

Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Вынуждены отметить здесь абсолютную контрпродуктивность принятого руководством США и НАТО решения полностью заменить в Афганистане российское вооружение и военную технику на западные образцы», — сообщил Кабулов в интервью сайту Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Он также отметил, что такие меры нанесут ущерб боеспособности Афганистана и помешают стабилизации ситуации в ИРА.

Ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что у ИРА больше нет необходимости в российских вертолетах, поскольку вертолеты Кабулу поставляют страны-члены НАТО.

В последнее время ситуация в Афганистане значительно усложнилась. Радикальное запрещенное в РФ движение «Талибан»1 начало наступление на крупные города, кроме того, в стране укрепило позиции ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

Напомним, накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником президента Афганистана по национальной безопасности Моххамадом Атмаром меры по борьбе с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.