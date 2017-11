Посмертный клип с рэпером Lil Peep опубликован в Сети

Нью-Йорк, 23 ноября. В Интернете опубликован посмертный клип с участием эмо-рэпера Lil Peep под названием Are you really surprised you're here.

На YouTube-канале Wiggy появилось видео, которое в Сети окрестили посмертным клипом Lil Peep. Видео представляет собой нарезку из ранее неизвестных кадров с концертов артиста, а также моментов из личной жизни музыканта. Кадры смонтированы под его трэк Downtown.

Видео пользуется популярностью среди интернет-пользователей. Так, опубликованный пару дней назад клип собрал уже почти 290 тысяч просмотров.

Напомним, Lil Peep ушел из жизни 16 ноября. Молодому, но уже популярному рэперу был всего 21 год.