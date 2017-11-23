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Посмертный клип с рэпером Lil Peep опубликован в Сети
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    Посмертный клип с рэпером Lil Peep опубликован в Сети

    12:33  23 Ноября 2017
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    Посмертный клип с рэпером Lil Peep опубликован в Сети

    Нью-Йорк, 23 ноября. В Интернете опубликован посмертный клип с участием эмо-рэпера Lil Peep под названием Are you really surprised you're here.

    На YouTube-канале Wiggy появилось видео, которое в Сети окрестили посмертным клипом Lil Peep. Видео представляет собой нарезку из ранее неизвестных кадров с концертов артиста, а также моментов из личной жизни музыканта. Кадры смонтированы под его трэк Downtown.

    Видео пользуется популярностью среди интернет-пользователей. Так, опубликованный пару дней назад клип собрал уже почти 290 тысяч просмотров.

    Напомним, Lil Peep ушел из жизни 16 ноября. Молодому, но уже популярному рэперу был всего 21 год.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #смерть #клип #рэпер #lil peep
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