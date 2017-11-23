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Назван топ-5 китайских кроссоверов для России на 2018 год
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    Назван топ-5 китайских кроссоверов для России на 2018 год

    14:19  23 Ноября 2017
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    топ-5 авто

    Москва, 23 ноября. Автомобильные эксперты «Свободной прессы» составили рейтинг китайских автомобилей, которые порадуют российских автолюбителей в 2018 году.

    На первом месте оказался кроссовер Changan CS55, обладающий внушительной комплекцией. Под капотом автомобиля спрятан 4-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель с объемом в 1,5-литра, выдающем 156 «лошадок». Мотор работает на пару с 6-ступенчатой МКПП и аналогичным «автоматом». Салон кроссовера порадует кожаной обивкой кресел, электроприводом стекол и зеркал, климат-контролем и круиз-контролем. Примерная стоимость модели — 1,2 млн рублей.

    На второе место попал Brilliance V5, который получит небольшой рестайлинг. Технические характеристики «пятого»: 4-цилиндровый мотор, 1,5-литровый двигатель, выдающий 143 «лошадки», который работает совместно с автоматической 5-ступенчатой коробкой передач. Цена базовой модели составит 727 тысяч рублей.

    топ-5 авто

    Третье место — Zotye T600. Модель получила богатое оснащение: ABS, EBD, электронную систему стабилизации, подушки безопасности, ДХО, регулируемое затемнение зеркала заднего вида. Стоимость «китайца» начинается с 899 989 рублей.

    топ-5 авто

    Четвертое место — Haval H6. Линейка двигателей модели представлены бензиновым (1,5-литра и 150 лошадиных сил) и дизельным (2-литра и 150 лошадиных сил). Передний и полный привод. При этом, дизель работает только на пару с МКПП. Стоимость базовой модели начинается с 1,11 млн рублей.

    топ-5 авто

    И замыкает «пятерку» Chery Tiggo 5б который после рестайлинга получил 2-литровый бензиновый мотор, выдающий 136 «лошадок». Базовая версия модели получает задние датчики парковки, наружные зеркала с электрической регулировкой и обогревом, звуковое предупреждение о превышении скорости, многофункциональное рулевое колесо.

    топ-5 авто

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #кнр #авто
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